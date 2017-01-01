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«Двое петербуржцев попались на "угоне" детской коляски на Обуховской Обороны»

Смех и только. Хоть бы совесть поимели, у младенца коляску "угонять."

правосудие восторжествовало!!!!сейчас дадут по трешке и.......Россия страна тюрем и лагерей!!!А значит в них кто то должен сидеть и трудиться на благо администрации лагеря.Но есть те кто украл ГОРОДА и они на воле.Что за государство?