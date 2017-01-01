На Штурманской отчим метнул нож в голову юной падчерице

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«На Штурманской отчим метнул нож в голову юной падчерице»

Wolf6 13.02 18:05 [ + 4 – ]

вот урод, как таких земля носит?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 18:07 [ + 8 – ]

Пришёл в семью, надо не только с матерью отношения налаживать, но и с её детьми! Дети в таком возрасте сразу не воспринимают неродного папу.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 18:10 [ + 7 – ]

Если, даже, падчерица не права была - поучи ремнём, но не ножи же в неё метать!

AКSМ 3,14d@r 13.02 18:56 [ + -3 – ]

Видимо заслужила. чтить отчима то надо было. Он её поил кормил и воспитывал.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 13.02 23:21 [ + -1 – ]

Бывают такие противные дети, которых убить мало!!!

Инь Порось 13.02 23:48 [ + 0 – ]

... А на Савушкина, 55 сейчас тихо ... Все спят ... Ножи никто не метает ... А отчим видимо интима хотел от падчерицы, да послан был ... и правильно ... А мать - дура ... Привела в дом скотину озабоченную ...

Спите, тролли ... Завтра снова на работу ...

Инь Порось 14.02 00:24 [ + 0 – ]

Дятел!!!!!!!!

Вставай!!!!!!!!!!!!

Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!

Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!

Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!!!

Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Инь Порось 14.02 00:34 [ + 0 – ]

А тролли видят сны ... Спят тролли ... 12 часов отпахали ...

И завтра вновь в бой ...

Писать свою муть голубую ...

Тролли, тролли ...

Продали с потрохами вы страну свою родную ...

Инь Порось 14.02 00:35 [ + 0 – ]

... Спите, тролли ... Скоро вставать ...