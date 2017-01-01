На Штурманской отчим метнул нож в голову юной падчерице
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Общество
Пришёл в семью, надо не только с матерью отношения налаживать, но и с её детьми! Дети в таком возрасте сразу не воспринимают неродного папу.
Если, даже, падчерица не права была - поучи ремнём, но не ножи же в неё метать!
Видимо заслужила. чтить отчима то надо было. Он её поил кормил и воспитывал.
... А на Савушкина, 55 сейчас тихо ... Все спят ... Ножи никто не метает ... А отчим видимо интима хотел от падчерицы, да послан был ... и правильно ... А мать - дура ... Привела в дом скотину озабоченную ...
Спите, тролли ... Завтра снова на работу ...
Дятел!!!!!!!!
Вставай!!!!!!!!!!!!
Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!
Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!
Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!!!
Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нам нужен твой камент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А тролли видят сны ... Спят тролли ... 12 часов отпахали ...
И завтра вновь в бой ...
Писать свою муть голубую ...
Тролли, тролли ...
Продали с потрохами вы страну свою родную ...
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»