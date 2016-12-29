Студентка с Ямала пропала по пути из Петербурга в Киев

Общежитие в Северной столице девушка покинула еще 7 февраля.

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Обсуждение темы:

«Студентка с Ямала пропала по пути из Петербурга в Киев»

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 17:17 [ + -4 – ]

Наверное, ушла в неизвестное измерение.

НЕСТОР 13.02 17:39 [ + -1 – ]

А при чём здесь Питер?