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«Любителя пьяной езды в темноте задержали на Маршала Захарова»

Инь Порось 14.02 00:26 [ + 0 – ]

Где дятел???????????????????

Где??????????????????????

Савушкинцы, где вы??????????????????

Где полуграмратные каменты 3,14дора?????????

Где бред сивой кобыла от хупки?????????????

Где блаженная блевотина от дятла???????????????????????????

ГДЕ????????????????????????????????????????????

