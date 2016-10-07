На Приморском шоссе дорожные полицейские со стрельбой пытались остановить дерзкого нарушителя (видео)
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Общество
Попытка остановки незаконна. Габариты не должны быть включаемы в дневное время ни спереди, ни сзади. Только ближний свет фар. Покарать господ мужественных полицейских. Они сами признались.
Хорошо что не догнали злодея. А, как он их бы какой битой искалечил?. По чо рисковать то?
Это не бабушка, что семечками торгует или другим "запрещённым " продуктом с дачи? Ту то бы бравые полицаи моментом скрутили и в отделение доставили. Проверить есть ли у ней разрешение торговать?
Полицейские могут только женщин и гей парады разгонять))
Тоскливый,у тебя что калибр такой, что любые патроны подойдут ? Рассуждаешь тут с заумным видом?
А дело было так..Гибдддд ему типа дэнгти давай,давай дэнги и в карман полезли что на видео чётко видно
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»