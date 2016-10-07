На Приморском шоссе дорожные полицейские со стрельбой пытались остановить дерзкого нарушителя (видео)

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«На Приморском шоссе дорожные полицейские со стрельбой пытались остановить дерзкого нарушителя (видео)»

Hиф-Hиф 13.02 16:09 [ + 6 – ]

Попытка остановки незаконна. Габариты не должны быть включаемы в дневное время ни спереди, ни сзади. Только ближний свет фар. Покарать господ мужественных полицейских. Они сами признались.

AКSМ 3,14d@r 13.02 16:14 [ + -3 – ]

Хорошо что не догнали злодея. А, как он их бы какой битой искалечил?. По чо рисковать то?

НЕСТОР 13.02 16:17 [ + 3 – ]

Опять обосрались.

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 16:23 [ + -4 – ]

Очевидно, патроны у них не того калибра.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 16:36 [ + 5 – ]

Это не бабушка, что семечками торгует или другим "запрещённым " продуктом с дачи? Ту то бы бравые полицаи моментом скрутили и в отделение доставили. Проверить есть ли у ней разрешение торговать?

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 13.02 16:36 [ + 4 – ]

Полицейские могут только женщин и гей парады разгонять))

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 16:42 [ + 5 – ]

Тоскливый,у тебя что калибр такой, что любые патроны подойдут ? Рассуждаешь тут с заумным видом?



ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 16:44 [ + 4 – ]

Зоя Змея, абсолютно верно сказала +. Умница!

смерч 13.02 18:51 [ + 0 – ]

А дело было так..Гибдддд ему типа дэнгти давай,давай дэнги и в карман полезли что на видео чётко видно

Изя Чемпион Вернулся 13.02 21:40 [ + 0 – ]

ну и гаишники