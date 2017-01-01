Безработного парня задержали за серию краж "Айфонов" у прохожих в Невском районе
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Общество
Можно подумать тут каждый второй с айфоном ходит. Ну может у Дятла есть. У меня разумеется. У деда думаю его ваАбще нет. По старинке бегает в телефон-автомат на Петроградке.
Мы с колегой Нивви АКSМ 3,14д...., на айфоны заработаем. Какие наши годы?Главное обе работные. Да дятел Нивви. Не тоскуй рыбка, всё будет о гей. Не пропадём.
У девушки понятно, что мог похитить, а вот как 20-летний прохожий дебил безропотно отдал. У Дятла айфон есть, но он его не отдаст, пока обе обоймы не расстреляет.
Дятел, у тебя газовая пукалка? Понятно. Береги свою мобилу. 1 000 рублей, на дороге не валяются. новый "айфон" покупать.
Деду ; лет так через пять внучка может подарит тебе сименс раскладушку. Если бухать не будешь
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»