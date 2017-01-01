Безработного парня задержали за серию краж "Айфонов" у прохожих в Невском районе

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«Безработного парня задержали за серию краж "Айфонов" у прохожих в Невском районе»

Hивви Хуп 13.02 15:54 [ + -5 – ]

Можно подумать тут каждый второй с айфоном ходит. Ну может у Дятла есть. У меня разумеется. У деда думаю его ваАбще нет. По старинке бегает в телефон-автомат на Петроградке.

AКSМ 3,14d@r 13.02 16:06 [ + -3 – ]

Мы с колегой Нивви АКSМ 3,14д...., на айфоны заработаем. Какие наши годы?Главное обе работные. Да дятел Нивви. Не тоскуй рыбка, всё будет о гей. Не пропадём.

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 16:26 [ + -3 – ]

У девушки понятно, что мог похитить, а вот как 20-летний прохожий дебил безропотно отдал. У Дятла айфон есть, но он его не отдаст, пока обе обоймы не расстреляет.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 16:50 [ + 5 – ]

Дятел, у тебя газовая пукалка? Понятно. Береги свою мобилу. 1 000 рублей, на дороге не валяются. новый "айфон" покупать.

Hивви Хуп 13.02 17:22 [ + -4 – ]

Деду ; лет так через пять внучка может подарит тебе сименс раскладушку. Если бухать не будешь