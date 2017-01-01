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Милонов обвинил предков петербургских депутатов, выступающих против передачи Исаакия РПЦ, в истреблении христиан

19:46, 13 февраля
Тэги: виталий милонов, борис вишневский, максим резник, религия, Исаакиевский собор, протест
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Тэги: виталий милонов, борис вишневский, максим резник, религия, Исаакиевский собор, протест
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Общество
Обсуждение темы:
«Милонов обвинил предков петербургских депутатов, выступающих против передачи Исаакия РПЦ, в истреблении христиан»
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ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 20:15 [ + 5 ]

В первую очередь в истреблении Христианства надо винить едристов путинских. Которые позволили строить на нашей земле мечети, проводить намазы. Которые сами растоптали веру, грабя свой народ и казну народную! Которые поставили во главе попа Гундяева, а не достойного священники. Вот краткие доводы. Не буду расписывать все их деяния мерзотные и недостойные.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 20:22 [ + 5 ]

А, разве содомисту Милонову было достойно, надеть на себя ризу и ходить в ней? Дстойно, было обливать своими фекалиями пожилых людей, которые ему в отцы годятся и в матери. Помолчал бы, лучше! Вот из за таких, прихвостней и теряется истинная ВЕРА! Перечислил, лишь малую толику, милоновских похождений и его партии ЕР!

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 20:42 [ + 5 ]

Потом, Исааковский собор всегда был музеем и не принадлежал церкви. Если едрисня и Милонов хотят замолить малую толику своих грехов. Отдайте свои наворованные у народа деньги. На которые можно 10 соборов построить и вдобавок создать людям благополучие и достаток!

Hивви Хуп 13.02 20:49 [ + -3 ]

ДЛЯ ДЕДА БАЛБЕСА

История Казанского собора в Санкт-Петербурге
В 1710 году на Невском проспекте рядом с деревянным зданием госпиталя была построена часовня, а позже – деревянная церковь Казанской Божьей Матери. Новый каменный храм по указу императрицы Анны Иоанновны был заложен в сентябре 1733 года, строился по проекту М. Земцова и был назван Родественским. Значительным украшением построенной церкви была многоярусная колокольня высотой 58 метров.

2 июля из Троицкого собора сюда была перенесена Казанская икона Божьей Матери. И Рождественскую церковь стали называть Казанской по имени этой иконы. Позже церковь получила статус Собора, который стал главным храмом в Северной столице.

Hивви Хуп 13.02 20:49 [ + -1 ]

К концу 18 века здание обветшало и было принято решение построить новый храм. Павел I хотел, чтобы новый храм был похож на собор Святого Петра в Риме и в 1799 году был объявлен конкурс на его проект.

Граф А.С. Строганов, резиденция которого находилась вблизи храма, предложил проект молодого архитектора А.Н. Воронихина, бывшего своего крепостного. Проект Андрея Никифоровича Воронихина был одобрен. В присутствии Александра I закладывается новый храм. Граф Строганов стал ответственным за строительство, которое было завершено к 1811 году. А автор проекта А.Н. Воронихин был награжден орденом Анны второй степени и пожизненной пенсией.

Источник: http://www.spb-guide.ru/page_452.htm

Hивви Хуп 13.02 20:52 [ + -4 ]

После революции 1917 года с купола был снят крест, на его месте установили позолоченный шар со шпилем, а затем здесь открылся музей истории религии. Икону Казанской Божией Матери перенесли в Князь-Владимирский собор.
Источник: http://www.spb-guide.ru/page_452.htm

Hивви Хуп 13.02 20:53 [ + -4 ]

Придурок можешь ничего не писать. И так всё понятно. Аминь

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 21:11 [ + 3 ]

АКSМ 3,14d...., не долечились вы неуважаемая Нивви-олька. Снова дорога дальняя пряжка весёлая и долгое пребывание и лечение там. Желаю умишка чтобы дали убогой, однако. Как в ум придёте - выслушаю вас фрау. Сейчас пустой разговор вести бес толку!

Hивви Хуп 13.02 21:24 [ + -3 ]

хомяк измельчал.

Ужас ольгинских тварей 13.02 21:28 [ + 3 ]

Как проходили Выборы в Петербурге в 2016-м. Избирательный участок №633.

Жена кандидата в депутаты Государственной Думы РФ Виталия Милонова препятствовала работе журналиста, пыталась помешать видео-съёмке.

Hивви Хуп 13.02 21:31 [ + -4 ]

срун осторожнее, а то турист из ЕС кольнет тебя шприцом и превратит в гея!

Hивви Хуп 13.02 21:42 [ + -3 ]

Облажался ты с Казанским...ой как облажался. Буду тебя звать теперь ДЕД КАЗАНСКИЙ

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 21:45 [ + 4 ]

Нивви АКSМ 3,14д....., тебя видно турист из ЕС, давным давно кольнул шприцом, о котором забыть не можешь!? Ну, кто что загадал. Мечты твои сбылись, в раннем детстве. Доволен сейчас?

Историк 13.02 21:58 [ + 7 ]

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Виталий Милонов по кличке "Мудило с кадилом" сделал историческое открытие. По данным бывшего помощника престарелой либерастки Галины Старовойтовой, его старые товарищи по борьбе депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский (Кролик) и Максим Резник не являются евреями. Они - прямые потомки древних римлян, которые варили христиан "в котлах и отдавали на растерзание зверям". Старина Кролик отверг незаслуженную честь, поскольку он такой же римлянин, как Милонов - христианин. Впрочем, если посмотреть внимательно, Милонов признал это, дословно написав - "варили нас". В таком случае всё логично: христиане выжили, потому что евреи варили в котлах и приносили в жертву не их младенцев, а козлов, баранов и прочих кошерных животных, сходство которых с некоторыми депутатами не подлежит сомнению.
АПН С-З

Hиф-Hиф 13.02 22:04 [ + 4 ]

о, сейчас он и с древними римлянами разделается по свойски!

монк-аль-ахри 13.02 23:18 [ + 4 ]

Исаакиевский собор - это памятник Российской Империи. А ЗАО РПЦ - жалкая кучка сектантов, на которую ориентируется только часть населения. Какое право на то, что принадлежит всем, имеет группка дикарей?

Hиф-Hиф 14.02 00:15 [ + 2 ]

А я где-то даже понимаю древних римлян. Если древние христиане выглядели как современные на прилагаемом фото, так древнеримский борщ должен был быть весьма наваристым.

Markast 14.02 01:36 [ + 0 ]

Передачей Исаакиевского собора РПЦ, которой он никогда не принадлежал, без проведения всеобщего референдума, руководство города показало свое наплевательское отношение к мнению горожан.

Всего комментариев - 18

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