Обсуждение темы:

«Двух подростков-зацеперов сняли с грузового поезда на станции Ручьи»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 14:16 [ + 6 – ]

При чём тут родители? Е-дрисий закон навязанный родителям, предусматривал идти на поводу у детей! Ни в чём им не отказывать! Помните как девочка подожгла , в гостях занавеску? Мать её легонько наказала. За что была привлечена у головной отвественности. Таких примеров можно привести тысячи. Дети поняли, что они всегда правы. Виноваты лишь, их родители. Которых привлекают, за излишнюю строгость. Вот вам и, пожалуйста! Что воспитали, то и выросло!