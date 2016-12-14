«Двух подростков-зацеперов сняли с грузового поезда на станции Ручьи»

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Общество
Оштрафуйте пожалуйста родителей тысяч на сто, и они будут рьяно исполнять свои обязанности.
Нафиг надо было снимать их с товарняка..потом нашли бы два трупика..
При чём тут родители? Е-дрисий закон навязанный родителям, предусматривал идти на поводу у детей! Ни в чём им не отказывать! Помните как девочка подожгла , в гостях занавеску? Мать её легонько наказала. За что была привлечена у головной отвественности. Таких примеров можно привести тысячи. Дети поняли, что они всегда правы. Виноваты лишь, их родители. Которых привлекают, за излишнюю строгость. Вот вам и, пожалуйста! Что воспитали, то и выросло!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»