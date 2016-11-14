В центре Петербурга мужчина нашел ружье с патронами во время прогулки с собакой

Обсуждение темы:

«В центре Петербурга мужчина нашел ружье с патронами во время прогулки с собакой»

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 13:52 [ + -5 – ]

Страшно подумать, если ружье бы нашел человек с деформированной психикой.

НЕСТОР 13.02 16:22 [ + 4 – ]

Получит он йух в жопу. Надо оставить у себя, чурки прибывают.

Hиф-Hиф 13.02 17:03 [ + 3 – ]

я не понял! чувак открыто похитил чужое ружжжо, сдал его на металлолом и получил за это бабки. А если завтра у него кто-то также на улице присвоит автомобиль и сдаст в утиль?

НС 13.02 18:57 [ + 1 – ]

чудак на букву м.



За незаконное хранение гладкоствольного оружия предусмотрена ответственность по ст. 20.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях и наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 минимальных размеров оплаты труда