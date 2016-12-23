Сегодня
14 февраля, вторник
Обновлено  
Погода
+2°, влажность 89%
Завтра +3°, пасмурно
Валюта
$ 58.06
€ 61.77
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

В Петербурге психически больная девушка ушла из дома, оставив прощальную записку

15:24, 13 февраля
Тэги: самоубийство, поиск, калининский район
6
Комментировать
Система Orphus
Тэги: самоубийство, поиск, калининский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Милонов обвинил предков петербургских депутатов, выступающих против передачи Исаакия РПЦ, в истреблении христиан
  • В палатке на льду Ладожского озера нашли мертвого рыбака
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • "Петроградскую" открыли для пассажиров после проверки подозрительной коробки
  • 120 детей травмировались в Петербурге этой зимой во время катаний на ватрушках
  • Двое петербуржцев попались на "угоне" детской коляски на Обуховской Обороны
  • Станцию метро "Петроградская" закрыли из-за бесхозной коробки
  • Шесть классов закрыли в Петербурге на карантин из-за гриппа
  • На Штурманской отчим метнул нож в голову юной падчерице
  • Студентка с Ямала пропала по пути из Петербурга в Киев
  • В Петербурге "кавказец" изнасиловал пьяную продавщицу пива и украл икону
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге психически больная девушка ушла из дома, оставив прощальную записку»
Новые в начале | Новые в конце
Всезнайка 13.02 15:57 [ + 6 ]

Жаль девушку...досталось ей от жизни...психами не рождаются,а становятся...Вообще-то я не очень уважаю людей и редко им сочувствую,потому как через одного-мрази двуногие..Но...эту девушку мне искренне жаль (((

НЕСТОР 13.02 16:19 [ + -6 ]

Девушка с Луны прилетела,одна?

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 16:28 [ + -3 ]

Порою Господь наказывает за грехи и нечестия отцев до третьего и четвертого колена. Об этом тоже нужно помнить.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 18:19 [ + 4 ]

Тоскливый дятел, не о себе ли пишешь? Не за грехи ли отцов наказан умом? Какое твоё колено, третье или четвёртое? Хотелось бы, чтоб поумнел и не тосковал через чур. Когда надо и не надо.Ты фантазируй о крутых тачках и айфонах. Может тоска и отступит?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 18:23 [ + 7 ]

Насчёт девушки? Неужели было родным, тяжело, окружить её заботой и вниманием?. Чтобы, она забыла о своих недугах?

Инь Порось 13.02 23:59 [ + 0 ]

... Для стимулирования троллей пугают, что не успевших выполнить «норму» по количеству постов переведут в комментаторы в социальных сетях. Это «низшая каста»: быть комментатором — позор, это для тех, кто не может связать много слов.

Всего комментариев - 6

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
13 февраля
На проспекте Культуры 32-летняя женщина разбилась насмерть, упав с балкона 12-го этажа
13 февраля
Врачи не смогли спасти пенсионера, выпавшего с балкона 3-го этажа на севере Петербурга
9 февраля
Бабушка, недавно выписавшаяся из психбольницы, ушла из дома с двумя неизвестными, оставив прощальную записку
31 января
Водитель фуры с металлом, пропавшей по дороге в Череповец, перерезал себе артерию в туалете отделения полиции
11 января
Молодая женщина пропала в Петербурге, уйдя выгуливать собаку
23 декабря 2016
Подростка с перерезанной бритвой рукой госпитализировали в Колпино
13 февраля
Студентка с Ямала пропала по пути из Петербурга в Киев
добавить свое
Свиньи из Штаба Навального на Вознесенском 33

viktorAS 02:57, 8 февраля

Еще 3083 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
16:15, 13 февраля В Петербурге в День влюбленных синоптики обещают теплую и солнечную погоду (0/+0)
14:26, 13 февраля В Петербурге задержали мужчину, который в пьяном угаре зарезал 19-летнего студента ГУАП (2/+2)
13:30, 13 февраля На следующей неделе у россиян будет всего три рабочих дня (4/+4)
13:12, 13 февраля На Савушкина в преддверии Дня влюбленных трое негодяев обнесли магазин косметики и парфюмерии "Риф Гош" (7/+7)
11:20, 13 февраля В Выборге водитель показал неприличный жест сбитой им бабушке и уехал (8/+8)
09:12, 13 февраля Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото) (35/+35)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Боже мой, до чего дожили!? Милонов педик, возглавил Крёстный Ход!? Осквернил, правильно будет сказать, а не возглавил! Кто то из ольгинских троллей скажет "Так он бывший гей. Сейчас исправился." И, 100й раз скажу "Бывших не бывает! Не геев, ни убийц, ни п... в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»
Возглавил Милонов от силы 500 человек, согнанных из разных едрисьих шарашек! Также там были клоуны-казаки.
Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»
Распоряжение секретаря Санкт-Петербургской епархии Сергея Куксевича об отправке прихожан на крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора не встретило понимания в половине из 195 городских храмов. Выполни они приказ об отправке на мероприятие не ... в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»
Нех садиться в машину к уродам. в «Малознакомый "Самир" изнасиловал петербурженку на заправке в Автово»
Морды поповские, вы на свои хари посмотрите. Не противно? Переблюёшься. Всё вам сукам денег мало. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»
Рейтинг.beta комментаторов
1
206 ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 
2
79 Hиф-Hиф 
3
71 скальпель о314дарил АКSМ-дятла 
4
40 НЕСТОР 
5
34 арнольд питерский 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-122 скaльпель 
2
-107 Тоскливый Дятел Терпило 
3
-73 AКSМ 3,14d@r 
4
-51 Hивви Хуп 
5
-7 Зоя - Змeя Особо Ядовитая 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп жкх задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство чп
Проезд на Крестовском острове перекроют ради тестирования нового стадиона
Проезд на Крестовском острове перекроют ради тестирования нового стадиона
К Дню Святого Валентина в Петербург придет оттепель с дождями
К Дню Святого Валентина в Петербург придет оттепель с дождями
Ремонт канализации закроет Университетскую набережную для троллейбусов
Ремонт канализации закроет Университетскую набережную для троллейбусов
Россияне признали Пулково лучшим аэропортом страны
Россияне признали Пулково лучшим аэропортом страны
Отважный сотрудник гипермаркета на Пулковском спас чужой "Лексус" от угона (фото)
Отважный сотрудник гипермаркета на Пулковском спас чужой "Лексус" от угона (фото)
Вход на станцию метро "Парк Победы" ограничат из-за ремонта эскалатора
Вход на станцию метро "Парк Победы" ограничат из-за ремонта эскалатора
Кирилл Серебренников снимет в Петербурге фильм о Викторе Цое и его первом альбоме
Кирилл Серебренников снимет в Петербурге фильм о Викторе Цое и его первом альбоме
Милонов все-таки проведет два крестных хода вокруг Исаакиевского собора
Милонов все-таки проведет два крестных хода вокруг Исаакиевского собора
Депутаты ЗакСа Петербурга вдвое подняли плату за детские сады
Депутаты ЗакСа Петербурга вдвое подняли плату за детские сады
Две женщины пострадали в массовом ДТП со скорой помощью на ЗСД (фото)
Две женщины пострадали в массовом ДТП со скорой помощью на ЗСД (фото)
Биржевой мост будут разводить в Петербурге две ночи подряд
Биржевой мост будут разводить в Петербурге две ночи подряд
Смольный пожаловался в полицию на мошенничество с билетами на бесплатное тестирование "Зенит-Арены"
Смольный пожаловался в полицию на мошенничество с билетами на бесплатное тестирование "Зенит-Арены"
В Петербурге правозащитники пытаются спасти беглого гражданина Северной Кореи от депортации на родину, где ему грозит казнь
В Петербурге правозащитники пытаются спасти беглого гражданина Северной Кореи от депортации на родину, где ему грозит казнь
К выходным морозы уйдут из Петербурга
К выходным морозы уйдут из Петербурга
Конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой на Северном проспекте
Конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой на Северном проспекте
Подросток "заминировал" школу в центре Петербурга
Подросток "заминировал" школу в центре Петербурга
Дело о гибели в ДТП зампреда ЗакСа Солтана с супругой дошло до суда
Дело о гибели в ДТП зампреда ЗакСа Солтана с супругой дошло до суда
По факту ДТП с маршрутками на Космонавтов завели уголовное дело. Подробности (фото)
По факту ДТП с маршрутками на Космонавтов завели уголовное дело. Подробности (фото)
На следующей неделе температура воздуха в Петербурге упадет до минус 15 градусов
На следующей неделе температура воздуха в Петербурге упадет до минус 15 градусов
"Эпидемия продолжается": таксист на Невском проспекте не пропустил скорую с включенными спецсигналами (видео)
"Эпидемия продолжается": таксист на Невском проспекте не пропустил скорую с включенными спецсигналами (видео)
Водитель такси, устроивший "замес" на Индустриальном, пытался сбежать, а когда его поймали, устроил драку. Подробности (видео)
Водитель такси, устроивший "замес" на Индустриальном, пытался сбежать, а когда его поймали, устроил драку. Подробности (видео)
Отравившиеся в гостинице "Прибалтийская" - представители фармацевтической компании Pfizer. Подробности (фото)
Отравившиеся в гостинице "Прибалтийская" - представители фармацевтической компании Pfizer. Подробности (фото)
В гостинице "Прибалтийская" расследуют массовое отравление постояльцев
В гостинице "Прибалтийская" расследуют массовое отравление постояльцев
Два человека получили травмы в массовом "замесе" на Индустриальном проспекте (фото)
Два человека получили травмы в массовом "замесе" на Индустриальном проспекте (фото)
В первой декаде февраля в Петербурге будет морозно, но остальная часть месяца окажется теплее нормы
В первой декаде февраля в Петербурге будет морозно, но остальная часть месяца окажется теплее нормы
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Эрмитаж
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Эрмитаж
^ Наверх