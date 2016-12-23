В Петербурге психически больная девушка ушла из дома, оставив прощальную записку
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Общество
Жаль девушку...досталось ей от жизни...психами не рождаются,а становятся...Вообще-то я не очень уважаю людей и редко им сочувствую,потому как через одного-мрази двуногие..Но...эту девушку мне искренне жаль (((
Порою Господь наказывает за грехи и нечестия отцев до третьего и четвертого колена. Об этом тоже нужно помнить.
Тоскливый дятел, не о себе ли пишешь? Не за грехи ли отцов наказан умом? Какое твоё колено, третье или четвёртое? Хотелось бы, чтоб поумнел и не тосковал через чур. Когда надо и не надо.Ты фантазируй о крутых тачках и айфонах. Может тоска и отступит?
Насчёт девушки? Неужели было родным, тяжело, окружить её заботой и вниманием?. Чтобы, она забыла о своих недугах?
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»