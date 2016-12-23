В Петербурге психически больная девушка ушла из дома, оставив прощальную записку

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«В Петербурге психически больная девушка ушла из дома, оставив прощальную записку»

Всезнайка 13.02 15:57 [ + 6 – ]

Жаль девушку...досталось ей от жизни...психами не рождаются,а становятся...Вообще-то я не очень уважаю людей и редко им сочувствую,потому как через одного-мрази двуногие..Но...эту девушку мне искренне жаль (((

НЕСТОР 13.02 16:19 [ + -6 – ]

Девушка с Луны прилетела,одна?

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 16:28 [ + -3 – ]

Порою Господь наказывает за грехи и нечестия отцев до третьего и четвертого колена. Об этом тоже нужно помнить.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 18:19 [ + 4 – ]

Тоскливый дятел, не о себе ли пишешь? Не за грехи ли отцов наказан умом? Какое твоё колено, третье или четвёртое? Хотелось бы, чтоб поумнел и не тосковал через чур. Когда надо и не надо.Ты фантазируй о крутых тачках и айфонах. Может тоска и отступит?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 18:23 [ + 7 – ]

Насчёт девушки? Неужели было родным, тяжело, окружить её заботой и вниманием?. Чтобы, она забыла о своих недугах?