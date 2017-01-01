В Петербурге "кавказец" изнасиловал пьяную продавщицу пива и украл икону

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«В Петербурге "кавказец" изнасиловал пьяную продавщицу пива и украл икону»

Неzнайка. 13.02 17:05 [ + 9 – ]

Еще одна чернильница, зачем чурку домой позвала? Думала будут фильм вдвоем смотреть да вино попивать...Дура млять...

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 17:16 [ + -4 – ]

Какое же это насилие, если жертва даже не сопротивлялась. Возможно, ей даже было приятно. А услуги молодого, горячего джигита чего-то да стоят, ноутбука например? Иконку, надеюсь, он вернет в храм.

Hивви Хуп 13.02 17:24 [ + -3 – ]

Икону опаганил христопродавец

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 17:39 [ + 4 – ]

Тоскливый дятел, АКSМ 3,13д.... Нивви Хуп, по себе прдавщицу не равняй!

Анжей Стамбулянский 13.02 17:40 [ + 6 – ]

Чернильница проснулась, а там... хоть блинами макай!

НЕСТОР 13.02 17:41 [ + 7 – ]

Для чего домой притащила-чай попить?

Нах ЕР 13.02 17:42 [ + 4 – ]

Самир?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 17:48 [ + 7 – ]

Продавщица, понятно дело, чернильница. Но пусть её осудят адекватные читатели газеты. Но не тролль тоскливый и унылый Нивви АКSМ 3,14 д...., как бочка, к каждой затычке!

смерч 13.02 18:47 [ + 2 – ]

А зачем ему босоножки Матрёны..Не понятно

монк-аль-ахри 13.02 19:47 [ + 1 – ]

ну без иконы православнутой алкоголичке никак!

Инь Порось 13.02 23:55 [ + 0 – ]

... Почему увольняют ольгинских троллей? В основном за неуспеваемость. Есть норма, которая не всем по силам, в каждом отделе своя. Есть определенное количество контента, который надо успеть разместить за день (ночь), и тогда вот тебе оклад. Зарплата рядового тролля — 40–55 тысяч рублей.

Инь Порось 13.02 23:55 [ + 0 – ]

... Вторая причина увольнения троллей — безграмотность. От безнадежных избавляются, кого еще можно спасти — тех натаскивает бородатый репетитор русского языка.