«В Петербурге "кавказец" изнасиловал пьяную продавщицу пива и украл икону»

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Общество
Еще одна чернильница, зачем чурку домой позвала? Думала будут фильм вдвоем смотреть да вино попивать...Дура млять...
Какое же это насилие, если жертва даже не сопротивлялась. Возможно, ей даже было приятно. А услуги молодого, горячего джигита чего-то да стоят, ноутбука например? Иконку, надеюсь, он вернет в храм.
Тоскливый дятел, АКSМ 3,13д.... Нивви Хуп, по себе прдавщицу не равняй!
Чернильница проснулась, а там... хоть блинами макай!
Продавщица, понятно дело, чернильница. Но пусть её осудят адекватные читатели газеты. Но не тролль тоскливый и унылый Нивви АКSМ 3,14 д...., как бочка, к каждой затычке!
... Почему увольняют ольгинских троллей? В основном за неуспеваемость. Есть норма, которая не всем по силам, в каждом отделе своя. Есть определенное количество контента, который надо успеть разместить за день (ночь), и тогда вот тебе оклад. Зарплата рядового тролля — 40–55 тысяч рублей.
... Вторая причина увольнения троллей — безграмотность. От безнадежных избавляются, кого еще можно спасти — тех натаскивает бородатый репетитор русского языка.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»