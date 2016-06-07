На следующей неделе у россиян будет всего три рабочих дня

С 23 по 26 февраля - выходные.

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Обсуждение темы:

«На следующей неделе у россиян будет всего три рабочих дня»

скaльпель 13.02 13:35 [ + -3 – ]

Выходные быстро пройдут.

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 13:53 [ + -3 – ]

Считайте, что вся неделя не рабочая.

koschke 13.02 15:54 [ + 0 – ]

Интересно, а кто в россии так работает?