«Молодой нелегал расколотил стекло и аудиосистему в Audi Q5 на Славы»

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Общество
Доведенный до отчаяния приезжий был вынужден совершить мелкое хулиганство, чтобы определиться на казенные харчи.
Зачем путино-едристы завозят разную аульную шушеру? Разве от них, ублюдков, будет какой толк? Только вот таким способом и "поднимают" едрисне экономику. Первобытные бараны! Что с них взять? Атавизм, однако.
Дятел, если бы он твой велосипед раскурочил? Посмотрел бы на твой вид унылый и тоскливый, как бы закукарекал жалобно и гневно, на всех мигрантов поганых!
Дятел умный, интеллигентный и образованный мужчина. Достоин Бентли во всяком случае.
Уважаемый Скальпель! Велосипед у меня хранится на даче и я его не оставлю без присмотра. Так же как машина в гараже или в крайнем случае на охраняемой стоянке. Если находятся беспечные люди, которые оставляют дорогие машины без присмотра, значит, наверное застрахованы по КАСКО. Иначе, они просто идиоты.
лже-скальпель, АКSМ 3,13д...., что то я не слышал о велосипеде марки "Бентли". Хотя мечтать не вредно.
А я то думал, что эпоха выдирания магнитол прошла)))
Умиляет фраза "подписка о не выезде"! Он давно уже в "сопредельном государстве" усы в арыке мочит.
... На Савушкина же 55 работают скромные кремлеботы. Приносят с собой домашнюю еду в контейнерах.
Молодые люди и девушки работают здесь, чтобы, например, помочь своим родителям-пенсионерам. Для этого они не разгибаясь пишут, что с пенсиями у нас ситуация норм, а кто несогласен — либерастня белогондонная, вон из страны и так далее. Так что, увидев такой выпад в своей адрес, пожалейте человека. У него, возможно, ситуация тяжелая. Либо телом торговать, либо вот так, душой — на ольгинском поприще.
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16:23, 13 февраля
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»