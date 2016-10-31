Молодой нелегал расколотил стекло и аудиосистему в Audi Q5 на Славы

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«Молодой нелегал расколотил стекло и аудиосистему в Audi Q5 на Славы»

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 12:54 [ + -6 – ]

Доведенный до отчаяния приезжий был вынужден совершить мелкое хулиганство, чтобы определиться на казенные харчи.

скальпель о314дарил АКSМ-дятла 13.02 13:15 [ + 11 – ]

Зачем путино-едристы завозят разную аульную шушеру? Разве от них, ублюдков, будет какой толк? Только вот таким способом и "поднимают" едрисне экономику. Первобытные бараны! Что с них взять? Атавизм, однако.

скальпель о314дарил АКSМ-дятла 13.02 13:20 [ + 10 – ]

Дятел, если бы он твой велосипед раскурочил? Посмотрел бы на твой вид унылый и тоскливый, как бы закукарекал жалобно и гневно, на всех мигрантов поганых!

скaльпель 13.02 13:24 [ + -5 – ]

Дятел умный, интеллигентный и образованный мужчина. Достоин Бентли во всяком случае.

скaльпель 13.02 13:24 [ + -7 – ]

Впрочем каждый судит по себе....

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 13:27 [ + -5 – ]

Уважаемый Скальпель! Велосипед у меня хранится на даче и я его не оставлю без присмотра. Так же как машина в гараже или в крайнем случае на охраняемой стоянке. Если находятся беспечные люди, которые оставляют дорогие машины без присмотра, значит, наверное застрахованы по КАСКО. Иначе, они просто идиоты.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 14:21 [ + 7 – ]

лже-скальпель, АКSМ 3,13д...., что то я не слышал о велосипеде марки "Бентли". Хотя мечтать не вредно.

Saymon Grapes 13.02 15:00 [ + 5 – ]

А я то думал, что эпоха выдирания магнитол прошла)))

арнольд питерский 13.02 15:43 [ + 5 – ]

лучше бы с крыши спрыгнул

Hивви Хуп 13.02 15:48 [ + -4 – ]

диду все тут знают кто ты такой

НЕСТОР 13.02 16:26 [ + 5 – ]

Скажи путлеру спасибо.

Анжей Стамбулянский 13.02 17:43 [ + 4 – ]

Умиляет фраза "подписка о не выезде"! Он давно уже в "сопредельном государстве" усы в арыке мочит.

capa 13.02 19:23 [ + 3 – ]

какая подписка о невыезде, если он нелегал черножопый?

Инь Порось 14.02 00:16 [ + 0 – ]

... На Савушкина же 55 работают скромные кремлеботы. Приносят с собой домашнюю еду в контейнерах.

Молодые люди и девушки работают здесь, чтобы, например, помочь своим родителям-пенсионерам. Для этого они не разгибаясь пишут, что с пенсиями у нас ситуация норм, а кто несогласен — либерастня белогондонная, вон из страны и так далее. Так что, увидев такой выпад в своей адрес, пожалейте человека. У него, возможно, ситуация тяжелая. Либо телом торговать, либо вот так, душой — на ольгинском поприще.