На Савушкина в преддверии Дня влюбленных трое негодяев обнесли магазин косметики и парфюмерии "Риф Гош"

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Обсуждение темы:

«На Савушкина в преддверии Дня влюбленных трое негодяев обнесли магазин косметики и парфюмерии "Риф Гош"»

скaльпель 13.02 13:29 [ + -4 – ]

Хороший магазинчик. Забегаю иногда по пути на работу

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 13:30 [ + -2 – ]

Просто у людей большое сердце.

Всезнайка 13.02 13:55 [ + 3 – ]

Магазин обнесли геи да трансы...это и так всем понятно...Они решили себе подарок сделать на 23-е февраля...

скaльпель 13.02 14:01 [ + -6 – ]

Скинь Дятлу ссылку не козлись

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 14:04 [ + 6 – ]

скальпель АКSМ 3,14д..., а что ты так заинтересовался парфюмерией?