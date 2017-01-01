Арматурщик из Таджикистана разбился насмерть, упав с 19-го этажа строящегося дома на Королева

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«Арматурщик из Таджикистана разбился насмерть, упав с 19-го этажа строящегося дома на Королева»

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 12:59 [ + -8 – ]

Еще один невольник погиб на стройке. Его судьба аналогична тем туземцам, которых колонизаторы загоняли в рудники и выжимали все до последней капли крови в целях ненасытной наживы. Вот и здесь, в погоне за прибылью не было ни видеонаблюдения, ни элементарных норм безопасности. Кого волнует судьба несчастного, ведь на его место стоит очередь из таких же, забитых, бесправных, голодных, согласных на любые условия.

скальпель о314дарил АКSМ-дятла 13.02 13:06 [ + 11 – ]

Молодец таджик аульный! Все "гости! мигрантские следуйте за ним! Порадуйте жителей Ленинграда!

скaльпель 13.02 13:21 [ + -5 – ]

Где ты видишь жителей Ленинграда?

скaльпель 13.02 13:26 [ + -6 – ]

Лимита с Архары

арнольд питерский 13.02 15:39 [ + 4 – ]

-1

koschke 13.02 15:59 [ + 1 – ]

Такими темпами мы не скоро построим светлое будущее

НЕСТОР 13.02 16:25 [ + 3 – ]

Радостная весть. На душе праздник.Что б вы все чурки сдохли.

Инь Порось 14.02 00:02 [ + 0 – ]

... Пропуск на Савушкина, 55!!! Он следит за тем, чтобы тролль не опоздал ни на минуту, ведь во всех компьютерах фабрики уже висит, висит уже горячее ТЕХЗАДАНИЕ, оно же методичка, на сегодняшний день.

Какой-то другой сотрудник проснулся гораздо раньше, а может, и не спал вовсе, отследил новости с нужным уклоном на нужных, вроде «Раша Тудей», ресурсах и расставил нужные акценты. К примеру: ругаем дальнобойщиков, хвалим Ротенберга, восторженно отзываемся о бомбежке Сирии и так далее. В течение дня поступают всё новые техзадания, но акценты те же.

