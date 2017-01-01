«Арматурщик из Таджикистана разбился насмерть, упав с 19-го этажа строящегося дома на Королева»

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Общество
Еще один невольник погиб на стройке. Его судьба аналогична тем туземцам, которых колонизаторы загоняли в рудники и выжимали все до последней капли крови в целях ненасытной наживы. Вот и здесь, в погоне за прибылью не было ни видеонаблюдения, ни элементарных норм безопасности. Кого волнует судьба несчастного, ведь на его место стоит очередь из таких же, забитых, бесправных, голодных, согласных на любые условия.
Молодец таджик аульный! Все "гости! мигрантские следуйте за ним! Порадуйте жителей Ленинграда!
... Пропуск на Савушкина, 55!!! Он следит за тем, чтобы тролль не опоздал ни на минуту, ведь во всех компьютерах фабрики уже висит, висит уже горячее ТЕХЗАДАНИЕ, оно же методичка, на сегодняшний день.
Какой-то другой сотрудник проснулся гораздо раньше, а может, и не спал вовсе, отследил новости с нужным уклоном на нужных, вроде «Раша Тудей», ресурсах и расставил нужные акценты. К примеру: ругаем дальнобойщиков, хвалим Ротенберга, восторженно отзываемся о бомбежке Сирии и так далее. В течение дня поступают всё новые техзадания, но акценты те же.
Скрин каждого поста и коммента отправляется на проверку и вечное хранение в подземелья фабрики. После 12 часов работы тролли хватают свои пропуска и скапливаются внизу перед турникетами. Пропуск следит, чтобы никакой ольгинец не вырвался на свободу раньше! Поэтому ворота распахивались, выпуская дневную смену кремлеботов, ровно минута в минуту, и поэтому же плакала в туалете начальница одного из отделов после вызова на ковер: она как-то выскочила на улицу раньше на 120 секунд. Кстати, если снаружи дежурят журналисты с камерами, то тролли, как правило, отсиживаются в здании. Их даже курить не выпускают.
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16:23, 13 февраля
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»