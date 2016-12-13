Малознакомый "Самир" изнасиловал петербурженку на заправке в Автово

Надругавшись над женщиной и забрав ее сумочку, насильник вышвырнул жертву из машины.

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«Малознакомый "Самир" изнасиловал петербурженку на заправке в Автово»

махоня 13.02 12:42 [ + 7 – ]

Сэкономила на такси?

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 12:44 [ + -4 – ]

Как всегда, газета умалчивает о пикантных обстоятельствах, при которых молодая женщина оказалась ночью в автомобиле Самира, явно открывая нам широкое поле воображения на эту тему. Трогательно также, что он не забыл представиться. Можно уверенно прогнозировать шквал проклятий и угроз в адрес якобы "ишакоподобных", и выражение сочувствия и желания помочь в адрес леди.

Нах ЕР 13.02 12:45 [ + 7 – ]

Заправил, так сказать.

Неzнайка. 13.02 12:50 [ + 16 – ]

Нех садиться в машину к уродам.

бармалей 13.02 12:52 [ + 10 – ]

Зачем садилась к этому ишакоподобному?приключений захотела?

скальпель о314дарил АКSМ-дятла 13.02 12:59 [ + 7 – ]

АКSМ 3,14 д...., деньги в сумме 11 200 р.? Это за месяц заработала, пука? Чего тебе приспичило ночами шляться и искать приключений на свою ж.... Теперь вспоминай Самира или джамшута. Они как только себя не назовут аульные "гости?!

Hиф-Hиф 13.02 14:00 [ + 9 – ]

подобное имя -- для настоящей петербурженки есть основание признать его счастливого обладателя неподходящим знакомством

арнольд питерский 13.02 15:23 [ + 9 – ]

поделом чернильнице

НЕСТОР 13.02 16:29 [ + 4 – ]

Мама не говорила,что с скотобазными уродами нельзя разговаривать.

Ужас ольгинских тварей 13.02 17:10 [ + 6 – ]

ряды толерантов редеют. И это тоже хорошо.

НЕСТОР 13.02 17:49 [ + 4 – ]

Мама не говорила, что со скотообразными черножопыми уродами нельзя разговаривать.

монк-аль-ахри 13.02 19:48 [ + 3 – ]

не хер с черножопыми контачить.

ГТС 13.02 21:34 [ + 1 – ]

Вот даже не жалко нисколько...