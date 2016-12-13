Малознакомый "Самир" изнасиловал петербурженку на заправке в Автово
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Общество
Как всегда, газета умалчивает о пикантных обстоятельствах, при которых молодая женщина оказалась ночью в автомобиле Самира, явно открывая нам широкое поле воображения на эту тему. Трогательно также, что он не забыл представиться. Можно уверенно прогнозировать шквал проклятий и угроз в адрес якобы "ишакоподобных", и выражение сочувствия и желания помочь в адрес леди.
АКSМ 3,14 д...., деньги в сумме 11 200 р.? Это за месяц заработала, пука? Чего тебе приспичило ночами шляться и искать приключений на свою ж.... Теперь вспоминай Самира или джамшута. Они как только себя не назовут аульные "гости?!
подобное имя -- для настоящей петербурженки есть основание признать его счастливого обладателя неподходящим знакомством
Мама не говорила, что со скотообразными черножопыми уродами нельзя разговаривать.
Теперь, нечто выплюнет из...
Тоскливый Дятел Терпило 13.02 12:44 [ + -4 – ] - камеры видеонаблюдения на Савушкина, 55 понатыканы на каждом шагу. Поэтому типичный кремлебот и в туалете не может расслабиться А ему и нельзя: в любой момент может выйти материал, подлежащий обработке комментами, и хороший сотрудник фабрики всегда готов быстро выдать правильный коммент.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»