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«В Петербурге у отельера из Хабаровска угнали элитную иномарку стоимостью 8,5 млн рублей»

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 12:30 [ + -3 – ]

Обидно, человек такой длинный путь проделал из Хабаровска. Что же ему теперь пешком возвращаться?