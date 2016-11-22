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«Жителя Кудрово расстреляли из травматики на проспекте Шаумяна »

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 12:28 [ + -1 – ]

Это будет нарушение закона, но согласен, что некоторым бы не мешало и туда. Например, Всезнайке. Я его как человека вежливо попросил указать мне ссылку на новость в газете, а он меня на х..й послал.