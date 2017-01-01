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«Полиция задержала лжеработниц "Электросети", грабивших в Петербурге стариков»

скальпель о314дарил АКSМ-дятла 13.02 11:40 [ + 7 – ]

То, что задержали мошенниц - молодцы! Не всё гонять стариков и старух, которые торгуют, чтобы не помереть с голоду на путинских пенсиях и заплатить коммунальные тарифы, подскочившие до потолка.