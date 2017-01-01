В Выборге водитель показал неприличный жест сбитой им бабушке и уехал

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Обсуждение темы:

«В Выборге водитель показал неприличный жест сбитой им бабушке и уехал»

скaльпель 13.02 11:30 [ + -8 – ]

Бабушка думала что по пешеходному переходу можно идти на красный свет.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 13.02 12:07 [ + -10 – ]

Водитель был Шнуров?

Аы вообще Питер культурная столица))

толерант 13.02 12:26 [ + 7 – ]

ублюдок

Markast 13.02 12:39 [ + 1 – ]

Вот Вам знаменитая Петербургская "культура". Авто купил, а как ездить не купил, и культуры тоже не купил.

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 12:51 [ + -4 – ]

Свидетелей, как всегда, нет.

koschke 13.02 16:03 [ + 1 – ]

3,14дора отловить и на жест его посадить

НЕСТОР 13.02 16:31 [ + 3 – ]

За рулём одни ублюдки.