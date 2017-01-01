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«На Невском проспекте в ДТП с участием двух иномарок пострадала 48-летняя пассажирка»

Надо скорую пересадить на бронированные КАМАЗы и внести сотрудников скорой в закон о полиции. Кроме того снять с них ответственность за ДТП. Не пропустил скорую - сам виноват, да еще штрафовать с коэффициентом 10. Только так и ведровладельцы сразу прекратят наглеть.