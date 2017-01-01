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«На проспекте Культуры 32-летняя женщина разбилась насмерть, упав с балкона 12-го этажа»

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 12:00 [ + -4 – ]

Лучше бы она вместе с сожителем вместе выбросилась. Хотя бы квартира освободилась, может передали бы ее благополучной семье. Сколько достойных людей, в том числе приезжих, в тесноте маются.