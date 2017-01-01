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«В Петербурге медики откачивают 13-летнюю школьницу, наглотавшуюся таблеток»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 10:50 [ + 5 – ]

Воспитала е-дрисня, по закону Крашенниникова, наших детей. Когда, если, шлёпнуть слегка или чего то не купить чаду - могут и к уголовной отвественности привлечь. Вот Вам и результат. Вырастают истеричные деточки, которые считают, что им все должны. А чего не так, сразу истерят, травятся, лишь бы своё "Я" показать!