Тело рыбака, злоупотреблявшего алкоголем, достали из реки Красненькая

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«Тело рыбака, злоупотреблявшего алкоголем, достали из реки Красненькая»

Hиф-Hиф 13.02 10:35 [ + 6 – ]

а что, в этой клоаке разве рыба водится?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 10:41 [ + 8 – ]

Умер, считаю не от запоев, а от того, что в магазинах сплошь и рядом продают отраву алкогольную. Это не в СССР, когда алкогольная продукция была качественная и строго по ГОСТу! Анна Каренина (Ельцин), почему то не отравилась, хотя пил без меры! Видимо на пил разную гамулу магазинную!

Большой 13.02 10:45 [ + 3 – ]

А гадость пьют из экономии,

Хоть по утру да на свои...

скaльпель 13.02 11:00 [ + -6 – ]

срун? не а ?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 11:09 [ + 5 – ]

"оскльпированный" (13.02 11:00), в каждом комментарии подчёркиваешь что срун. Больше нечем похвалиться убогому АКSМ 3,14д.... ольке? Или умственная деградация наступает? Что это не одну сотню раз повторяешь одно и тоже?