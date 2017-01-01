Врачи не смогли спасти пенсионера, выпавшего с балкона 3-го этажа на севере Петербурга

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«Врачи не смогли спасти пенсионера, выпавшего с балкона 3-го этажа на севере Петербурга»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 10:32 [ + 5 – ]

От хорошей жизни бы не выпал! Зря, конечно. Едрисий собес, только, порадуется, что меньше расходов теперь у него! Пенсию не надо платить.

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 11:55 [ + -4 – ]

Надо было ему принять участие в крестном ходе, хоть какая-нибудь светлая мысль в голову пришла. А так, жил замкнуто и бесцельно, и погиб нелепо.