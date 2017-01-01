Обсуждение темы:

«В коммуналке во время вечеринки умер 19-летний студент ГУАПа»

Вот так, родители вырастили опору и надежду, потом пьянка и ....

Ну и чего тут выяснять???Убийство это...по пьяни.

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 11:53 [ + -3 – ]

Нужно отменить отсрочки студентам от армии. Пусть послужат годик, наберутся ума-разума, повзрослеют, а потом идут учиться. А так от маминого подола, от школьной парты за другую парту, не понюхав пороха, валяют дурака и дурью маются.