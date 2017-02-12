Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)
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Общество
Боже мой, до чего дожили!? Милонов педик, возглавил Крёстный Ход!? Осквернил, правильно будет сказать, а не возглавил! Кто то из ольгинских троллей скажет "Так он бывший гей. Сейчас исправился." И, 100й раз скажу "Бывших не бывает! Не геев, ни убийц, ни предателей! Нельзя сказать, что они бывшие!!"
Какие титаны мысли и духа! Какик лики светлые одухотворенные! Да не оскудеет Святая Русь!
Около 500 человек вышли на крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге.
http://www.fontanka.ru/2017/02/12/011/
Возглавил Милонов от силы 500 человек, согнанных из разных едрисьих шарашек! Также там были клоуны-казаки.
Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию.
Ниф-Ниф, верная информация. И, не надо СМИ "бла-бла-бла .......Лапшу на уши вешать!
Какие титаны мысли и духа! Какие лики светлые одухотворенные! Да не оскудеет Святая Русь!
Около 500 человек вышли на крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге.
http://www.fontanka.ru/2017/02/12/011/
Распоряжение секретаря Санкт-Петербургской епархии Сергея Куксевича об отправке прихожан на крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора не встретило понимания в половине из 195 городских храмов. Выполни они приказ об отправке на мероприятие не менее 5 прихожан - их собралось бы порядка 1000. На столько епархия и рассчитывала, а сверх того предполагалась явка ещё пяти сотен. Отсюда и заявка на участие в крестном ходе 1500 человек, из которых реально пришло только 500, причём часть не по епархиальной разнарядке. Некоторые храмы не послали народ, поскольку глава епархии митрополит Варсонофий не дал официального благословления. Другие находятся в глухой оппозиции к Варсонофию, расставившему на многие привлекательные места в аппарате епархии своих друзей из Мордовии. Ну а угрозы главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова вывести миллион - не более, чем бред.
Спасибо АКSМ Меланья. Праль сказала что мы не бывшие, а действующие 3,14д...... Скальпелю Зое респект и + от меня.
Минусуйте нас. Правду не заминусишь. Весь читательский форум со мной согласмтся Ха-ха-ха.... Так то......
Морды поповские, вы на свои хари посмотрите. Не противно? Переблюёшься. Всё вам сукам денег мало.
А, казаки такие же обиженные, как Милонов? Не их ли дагесранцы обидели? Теперь понятно, какие ряженые тут тусовались!
Навеяло из школьной программы...
А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?
Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?
Не перевелись еще богатыри на земле Русской! Слава Милонову за то, что он собрал весь цвет города под единой идеей, проявил торжество духа и смиренно пронес свой крест.
ДятелТерпило,где ты богатырей увидел? Не гей ли то Милонов? Может казаки, которых дагесранцы опустили? Или, согнанные насильно монахи, которых прибыла треть, из заявленных? Уж не едрисьи ли СМИ, которые ничего не написали о 3 000 противников, которые оцепили тройным кольцом собор, в знак протеста. У тебя терпило тоскливый плохо глаза видят. Смотришь на мир одним глазом шоколадным. Совсем нюх, ум и зрение потерял!
Дорогой Нивви Хуп! Жаль, что Вы утратили свой прежний ник, я был более высокого мнения о Ваших возможностях. На фото меня поразил человек в вязаной шапочке, который шествовал перед господином Милоновым. Его лицо выражало спокойную уверенность в правоте своего дела, а мощные руки служили залогом того, что правое дело находится под надежной, богатырской охраной.
Кто реально был на шествии может подтвердить. По моим подсчетам там было около 3000 человек.
Нивви АКSМ пидерский,(13.02 17:27), самокритичен ты, однако.
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16:23, 13 февраля
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Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию. в «Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»