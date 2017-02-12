Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)

Обсуждение темы:

«Виталий Милонов возглавил крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге (фото)»

скaльпель 13.02 09:40 [ + -27 – ]

Спасибо всем неравнодушным что пришли и поддержали Милонова.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 09:44 [ + 28 – ]

Боже мой, до чего дожили!? Милонов педик, возглавил Крёстный Ход!? Осквернил, правильно будет сказать, а не возглавил! Кто то из ольгинских троллей скажет "Так он бывший гей. Сейчас исправился." И, 100й раз скажу "Бывших не бывает! Не геев, ни убийц, ни предателей! Нельзя сказать, что они бывшие!!"

Hиф-Hиф 13.02 09:45 [ + 9 – ]

Какие титаны мысли и духа! Какик лики светлые одухотворенные! Да не оскудеет Святая Русь!



Около 500 человек вышли на крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге.

http://www.fontanka.ru/2017/02/12/011/



ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 09:51 [ + 27 – ]

Возглавил Милонов от силы 500 человек, согнанных из разных едрисьих шарашек! Также там были клоуны-казаки.

Противников передачи Исаакиевского собора было не менее 3 000! Кторые тройным кольцом окружили собор! Надо правильно подавать информацию.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 09:53 [ + 13 – ]

Ниф-Ниф, верная информация. И, не надо СМИ "бла-бла-бла .......Лапшу на уши вешать!

Hиф-Hиф 13.02 09:53 [ + 8 – ]



Какие титаны мысли и духа! Какие лики светлые одухотворенные! Да не оскудеет Святая Русь!



Около 500 человек вышли на крестный ход вокруг Исаакиевского собора в Петербурге.

http://www.fontanka.ru/2017/02/12/011/



Историк 13.02 10:08 [ + 17 – ]

Распоряжение секретаря Санкт-Петербургской епархии Сергея Куксевича об отправке прихожан на крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора не встретило понимания в половине из 195 городских храмов. Выполни они приказ об отправке на мероприятие не менее 5 прихожан - их собралось бы порядка 1000. На столько епархия и рассчитывала, а сверх того предполагалась явка ещё пяти сотен. Отсюда и заявка на участие в крестном ходе 1500 человек, из которых реально пришло только 500, причём часть не по епархиальной разнарядке. Некоторые храмы не послали народ, поскольку глава епархии митрополит Варсонофий не дал официального благословления. Другие находятся в глухой оппозиции к Варсонофию, расставившему на многие привлекательные места в аппарате епархии своих друзей из Мордовии. Ну а угрозы главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова вывести миллион - не более, чем бред.

AКSМ 3,14d@r 13.02 10:12 [ + -20 – ]

Спасибо всем неравнодушным что пришли и поддержали Милонова.

скaльпель 13.02 10:12 [ + -11 – ]

09:44

бывших нен бывает? а как тогда срун?

AКSМ 3,14d@r 13.02 10:18 [ + -13 – ]

Спасибо АКSМ Меланья. Праль сказала что мы не бывшие, а действующие 3,14д...... Скальпелю Зое респект и + от меня.

AКSМ 3,14d@r 13.02 10:22 [ + -15 – ]

Минусуйте нас. Правду не заминусишь. Весь читательский форум со мной согласмтся Ха-ха-ха.... Так то......

НЕСТОР 13.02 10:33 [ + 14 – ]

Морды поповские, вы на свои хари посмотрите. Не противно? Переблюёшься. Всё вам сукам денег мало.

Ленинградец1967 13.02 10:37 [ + 4 – ]

попадут все же под молотки "гвардии путина".

Большой 13.02 10:54 [ + 9 – ]

Их и тут не плохо кормят.

скальпель о314дарил АКSМ-дятла 13.02 11:21 [ + 12 – ]

А, казаки такие же обиженные, как Милонов? Не их ли дагесранцы обидели? Теперь понятно, какие ряженые тут тусовались!

Hиф-Hиф 13.02 11:23 [ + 13 – ]

Навеяло из школьной программы...





А вон и долгополый —

Сторонкой — за сугроб...

Что нынче невеселый,

Товарищ поп?



Помнишь, как бывало

Брюхом шел вперед,

И крестом сияло

Брюхо на народ?

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 11:49 [ + -18 – ]

Не перевелись еще богатыри на земле Русской! Слава Милонову за то, что он собрал весь цвет города под единой идеей, проявил торжество духа и смиренно пронес свой крест.

скальпель о314дарил АКSМ-дятла 13.02 12:12 [ + 11 – ]

ДятелТерпило,где ты богатырей увидел? Не гей ли то Милонов? Может казаки, которых дагесранцы опустили? Или, согнанные насильно монахи, которых прибыла треть, из заявленных? Уж не едрисьи ли СМИ, которые ничего не написали о 3 000 противников, которые оцепили тройным кольцом собор, в знак протеста. У тебя терпило тоскливый плохо глаза видят. Смотришь на мир одним глазом шоколадным. Совсем нюх, ум и зрение потерял!

Тоскливый Дятел Терпило 13.02 12:24 [ + -7 – ]

Дорогой Нивви Хуп! Жаль, что Вы утратили свой прежний ник, я был более высокого мнения о Ваших возможностях. На фото меня поразил человек в вязаной шапочке, который шествовал перед господином Милоновым. Его лицо выражало спокойную уверенность в правоте своего дела, а мощные руки служили залогом того, что правое дело находится под надежной, богатырской охраной.

скaльпель 13.02 12:34 [ + -13 – ]

Кто реально был на шествии может подтвердить. По моим подсчетам там было около 3000 человек.

арнольд питерский 13.02 15:13 [ + 8 – ]

на фото одни иуды и холуи вешать вас давно пора

AКSМ 3,14d@r 13.02 15:51 [ + -6 – ]

Мои друзья за Милонова. Наша гордость и пример для подрожанья.

Hивви Хуп 13.02 17:27 [ + -5 – ]

гавнольд пидерский ты не прав

dexter 13.02 18:00 [ + 2 – ]

У радужного виталюсика забавная компашка !



ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 13.02 18:02 [ + 5 – ]

Нивви АКSМ пидерский,(13.02 17:27), самокритичен ты, однако.