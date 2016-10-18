Проезд на Крестовском острове перекроют ради тестирования нового стадиона

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«Проезд на Крестовском острове перекроют ради тестирования нового стадиона»

AКSМ 3,14d@r 10.02 17:27 [ + -3 – ]

Власти нашы заботливые, прально всё делают. Как не тестировать то?

Ленинградец1967 10.02 17:42 [ + 6 – ]

думаю,что это для того,что бы горожане не смеялись и не видели,как оно проходит.Потом будет заявлено ,что аналогов такого стадиона нет в мире и мы первые,кто смог это построить за такие деньги!!!!!)))Во общем все и как всегда.Итог: за растрату миллиардов ни с кого не спросили.А почему?Да потому,что воровали приближенные к Кремлю.Они не прикосновенны.

Ленинградец1967 10.02 17:45 [ + 6 – ]

Слюняев и хохол еще получат гос премию или медаль под новый год за то ,что спасли Родину и город. от позора.Страна абсурда.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 17:55 [ + 4 – ]

Если бы тестирование было честным и независимым? То Жорик и его чиновников из клана едристов - надо прямым ходом всех этапировать в зоны. Кого то на нары, кого то под нары! В зависимости от похищенного!

Тоскливый Дятел 10.02 19:00 [ + 0 – ]

Не надо мешать людям работать.