Проезд на Крестовском острове перекроют ради тестирования нового стадиона
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Общество
Власти нашы заботливые, прально всё делают. Как не тестировать то?
думаю,что это для того,что бы горожане не смеялись и не видели,как оно проходит.Потом будет заявлено ,что аналогов такого стадиона нет в мире и мы первые,кто смог это построить за такие деньги!!!!!)))Во общем все и как всегда.Итог: за растрату миллиардов ни с кого не спросили.А почему?Да потому,что воровали приближенные к Кремлю.Они не прикосновенны.
Слюняев и хохол еще получат гос премию или медаль под новый год за то ,что спасли Родину и город. от позора.Страна абсурда.
Если бы тестирование было честным и независимым? То Жорик и его чиновников из клана едристов - надо прямым ходом всех этапировать в зоны. Кого то на нары, кого то под нары! В зависимости от похищенного!
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16:46, 30 января
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