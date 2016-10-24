В Свечном переулке женщина нашла гранату в шкафу при ремонте новой квартиры (фото)

Боеприпас относится к времени Великой Отечественной войны.

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Обсуждение темы:

«В Свечном переулке женщина нашла гранату в шкафу при ремонте новой квартиры (фото)»

Hиф-Hиф 10.02 16:42 [ + 2 – ]

не было во время войны ни таких гранат, ни таких гранатометов. исправьте!

AКSМ 3,14d@r 10.02 16:52 [ + -3 – ]

Это наш с тоскливым дятлом орудье. Вон Меланья и Зоя скажут.правоту нашу.Да терпило бабадед захария? Ха-ха-ха........

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 18:49 [ + 4 – ]

АKSМ 3,14д..., ваше, ваше. Никто на ваше не претендует. Все понимают вашу тоску дядлову и относятся с пониманием.