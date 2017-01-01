На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня

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«На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»

Нивви Хуп 10.02 17:59 [ + 10 – ]

... Где вы, высерки ольгинские?????? Клеймите теперь своих любимцев черножопых за незаконное ношение оружия!!!!!!!!!!!

Парень наверняка вступился за девушку и в одном был неправ - в такой ситуации надо было первым выхватывать кастет и глушить, вырубать намертво тварь чёрную, вышедшую ночью насиловать и грабить!!!!!!

толерант 10.02 17:59 [ + 11 – ]

Власть завозит оккупантов с одной целью: убивать, грабить, насиловать, воровать и продавать наркотики.

Ужас ольгинских тварей 10.02 18:03 [ + 5 – ]

Как где? у них пересменок.

Нивви Хуп 10.02 18:06 [ + 7 – ]

... Не светит вам

читателей Газеты.спб

Склонить к своей

Насквозь фальшивой, лживой

И проплаченной крамо'ле!!!!!

Пусть "пронесёт" вас

(... С "фейерверком" и "аккомпанементом", ясно дело ...)

За секунду до того,

Как вы достигнете

Фаянсового "трона",

ольгинские тролли!!!!!!

Нивви Хуп 10.02 18:08 [ + 6 – ]

Ужас ольгинских тварей 10.02 18:03 - А-а-а ...

... Так и запишем - др...чат ...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 18:12 [ + 6 – ]

Воткнуть этому разъярённому ообезьяну, нож меж "булок" и под нары. Сделать женой верною всему бараку!

AКSМ 3,14d@r 10.02 18:20 [ + -6 – ]

Жалко азиата. Хотел денег подзаработать. Теперича то....Эх....скорблю шыбко я. Сама всё перенесла, под нарность ту, так потому и скорблю.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 18:28 [ + 5 – ]

Пожелаю азиату вместе с АКSМ 3,14д....., Меланьей лже-скальпелем зоей шампуров и вертелов побольше. Чтобы убогие, думали, что не у себя в ауле с баранами и ишаками. Идумать им подольше не менее 10 лет.

Нивви Хуп 10.02 18:30 [ + 7 – ]

... О! Один п...дор уже "финишировал"!!! "Болт"-то хоть, интересно, протёр? Или так припёрся, незасохшим "майонезом" собственного приготовления чавкая? Или они там - прям не отходя от рабочего места? А не строчат в этот момент только потому, что на других "специфических" и более соответствующих их любимому "мероприятию" сайтах в этот момент зависают?

volgarch 10.02 18:33 [ + 4 – ]

Своих отморозков хватает. Зачем еще из зарубежья пускают? Депортировать всех!

Нивви Хуп 10.02 18:33 [ + 7 – ]

... С нетерпением ждём дятла и всех прочих лжескальпелей многоликих, а то 3,14d@r тут заснёт после "разрядки"!!!!!

Нивви Хуп 10.02 18:37 [ + 7 – ]

... Чую, там дятлица мигрантам отс...сывает ... Щяс проглотит "кумыс" насосанный, покряхтит и прилетит юродствовать! Как говорит Уважаемый Неzнайка, ждём-с!!!

AКSМ 3,14d@r 10.02 18:42 [ + -4 – ]

Нивви Хул, я могу и в полицию пожаловаться, штоб 15 суток отсидел. Узнашь как ругать чесную и порядочну. даму?

Нивви Хуп 10.02 18:51 [ + 8 – ]

... Кирдык ... Спрятал голову в ж...пу и трясусь как осиновый лист ...

Если ты там чесТный и порядочный - то я - Папа Римский! Тварьё вы там продажное!!! Наших дочерей чёрные насилуют, а вы им (чёрным) за похлёбку пустую жопы лижите!!!! Так что закрой своё хайло, подстилка аульная!!!!!!!!

Да - и член не забудь вытереть ... а то шмонит на всю Савушкина ...

Тоскливый Дятел 10.02 18:58 [ + -8 – ]

Предлагаю разобраться в обстоятельствах дела на трезвую голову. Представим 4:30 утра, ул Жени Егоровой, якобы незнакомые люди. Где мы все с Вами вместе находились, очевидно видели предпоследний сон. Очевидно, эти люди встретились в этом месте и в это время неслучайно. Наверняка внутренние разборки, возможно долг, ревность, и.т.д. , вникать не хочется. Тем более неизвестна национальность пострадавшего, возможно из соседней республики. Давайте не будем на этой почве ссориться и оскорблять друг друга. Предлагаю ограничиться осуждением применения холодного оружия.

Нивви Хуп 10.02 19:03 [ + 8 – ]

... О! Одна бл...дь плюс ещё одна бл...дь - вот у нас мини-бордель и организовался!

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 19:15 [ + 5 – ]

Дятел тоскливый и унылый АКSМ 3,14д....., что ты дама порядочная, надо не сказать, а доказать это? Пока, какмэта "дама" подделывает НИКи и всякую чушь пишет. Трудно вас фрау признать порядочной и нравственной?

НЕСТОР 10.02 19:56 [ + 1 – ]

Черножопого под асфальтовый каток.

AКSМ 3,14d@r 10.02 20:35 [ + -4 – ]

Нивви Хуп и дед, ничо доказывать вам не намерена. Все в газете видят мою порядочность. Одни вы ничего не видите. Так то...