На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня
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Общество
... Где вы, высерки ольгинские?????? Клеймите теперь своих любимцев черножопых за незаконное ношение оружия!!!!!!!!!!!
Парень наверняка вступился за девушку и в одном был неправ - в такой ситуации надо было первым выхватывать кастет и глушить, вырубать намертво тварь чёрную, вышедшую ночью насиловать и грабить!!!!!!
Власть завозит оккупантов с одной целью: убивать, грабить, насиловать, воровать и продавать наркотики.
... Не светит вам
читателей Газеты.спб
Склонить к своей
Насквозь фальшивой, лживой
И проплаченной крамо'ле!!!!!
Пусть "пронесёт" вас
(... С "фейерверком" и "аккомпанементом", ясно дело ...)
За секунду до того,
Как вы достигнете
Фаянсового "трона",
ольгинские тролли!!!!!!
Ужас ольгинских тварей 10.02 18:03 - А-а-а ...
... Так и запишем - др...чат ...
Воткнуть этому разъярённому ообезьяну, нож меж "булок" и под нары. Сделать женой верною всему бараку!
Жалко азиата. Хотел денег подзаработать. Теперича то....Эх....скорблю шыбко я. Сама всё перенесла, под нарность ту, так потому и скорблю.
Пожелаю азиату вместе с АКSМ 3,14д....., Меланьей лже-скальпелем зоей шампуров и вертелов побольше. Чтобы убогие, думали, что не у себя в ауле с баранами и ишаками. Идумать им подольше не менее 10 лет.
... О! Один п...дор уже "финишировал"!!! "Болт"-то хоть, интересно, протёр? Или так припёрся, незасохшим "майонезом" собственного приготовления чавкая? Или они там - прям не отходя от рабочего места? А не строчат в этот момент только потому, что на других "специфических" и более соответствующих их любимому "мероприятию" сайтах в этот момент зависают?
Своих отморозков хватает. Зачем еще из зарубежья пускают? Депортировать всех!
... С нетерпением ждём дятла и всех прочих лжескальпелей многоликих, а то 3,14d@r тут заснёт после "разрядки"!!!!!
... Чую, там дятлица мигрантам отс...сывает ... Щяс проглотит "кумыс" насосанный, покряхтит и прилетит юродствовать! Как говорит Уважаемый Неzнайка, ждём-с!!!
Нивви Хул, я могу и в полицию пожаловаться, штоб 15 суток отсидел. Узнашь как ругать чесную и порядочну. даму?
... Кирдык ... Спрятал голову в ж...пу и трясусь как осиновый лист ...
Если ты там чесТный и порядочный - то я - Папа Римский! Тварьё вы там продажное!!! Наших дочерей чёрные насилуют, а вы им (чёрным) за похлёбку пустую жопы лижите!!!! Так что закрой своё хайло, подстилка аульная!!!!!!!!
Да - и член не забудь вытереть ... а то шмонит на всю Савушкина ...
Предлагаю разобраться в обстоятельствах дела на трезвую голову. Представим 4:30 утра, ул Жени Егоровой, якобы незнакомые люди. Где мы все с Вами вместе находились, очевидно видели предпоследний сон. Очевидно, эти люди встретились в этом месте и в это время неслучайно. Наверняка внутренние разборки, возможно долг, ревность, и.т.д. , вникать не хочется. Тем более неизвестна национальность пострадавшего, возможно из соседней республики. Давайте не будем на этой почве ссориться и оскорблять друг друга. Предлагаю ограничиться осуждением применения холодного оружия.
... О! Одна бл...дь плюс ещё одна бл...дь - вот у нас мини-бордель и организовался!
Дятел тоскливый и унылый АКSМ 3,14д....., что ты дама порядочная, надо не сказать, а доказать это? Пока, какмэта "дама" подделывает НИКи и всякую чушь пишет. Трудно вас фрау признать порядочной и нравственной?
Нивви Хуп и дед, ничо доказывать вам не намерена. Все в газете видят мою порядочность. Одни вы ничего не видите. Так то...
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16:46, 30 января
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Парень наверняка вступился за девушку и в одном был неправ - в такой ситуации надо было первым выхватывать кастет и глушить, вырубать н... в «На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»
Если ты там чесТный и порядочный - то я - Папа Римский! Тварьё вы там продажное!!! Наших дочерей чёрные насилуют, а вы им (чёрным) за похлёбку пустую жопы лижите!!!! Так что закрой... в «На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»