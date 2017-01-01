На Солидарности бойцы Росгвардии скрутили пьяного мужчину, который засадил нож в руку своего знакомого

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Обсуждение темы:

«На Солидарности бойцы Росгвардии скрутили пьяного мужчину, который засадил нож в руку своего знакомого»

AКSМ 3,14d@r 10.02 16:59 [ + -4 – ]

Всем равнятса на нашу росгвардию. Всем гвардиям гардия, уряааааааааааааа!