В Ленинградском зоопарке у пары буроголовых тамаринов родились два детеныша

Родители обезьянок - Дик и Каролина - уже десять раз приносили потомство.

Обсуждение темы:

«В Ленинградском зоопарке у пары буроголовых тамаринов родились два детеныша»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 19:07 [ + 4 – ]

Пожелаю этим обезьянкам всего хорошего! Это же не аульные макаки, которым не рад никто и все их ругают, на чём свет стоит!

Hиф-Hиф 10.02 19:48 [ + 1 – ]



православные! Я не вижу на этом фото вообще никакой обезьяны, только кусок дерма какой-то. Куда дели?