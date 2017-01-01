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«Очевидцы: двое на "Рено" таранили мусоровоз на севере Петербурга (фото)»

Что-то плохо таранили, по мусоровозу не видно. Надо было еще раз разогнаться и вдарить по полной: терять уже все равно нечего.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 18:08 [ + 4 – ]

Может в данном мусоровозе ехали "высокопоставленные" аульные делегаты, к нашему "почтенному" Салям Апейкуму ибн Жоре. Почему не уточнили, много ли "уважаемых гостей высыпалось? И, сильно ли травмировались убогие? Вот как экономить на проезде? И, не садиться на арбы с ишаками?