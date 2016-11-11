Полковника МВД РФ задержали по подозрению в мошенничестве на границе с Белоруссией

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Обсуждение темы:

«Полковника МВД РФ задержали по подозрению в мошенничестве на границе с Белоруссией»

Hиф-Hиф 10.02 13:07 [ + 2 – ]

що, опять? (ц) сколько же там у них полковников?

Ленинградец1967 10.02 13:54 [ + 7 – ]

не делился в одно лицо ел вот и поперхнулся и наверное пренебрег партийностью.кто делится,как сердюков и его гарем.те на воле))))Разрешено тем,кто с "императором",тьфу прости Господи.