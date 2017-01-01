Петербуржец попал в реанимацию после употребления метанола

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Обсуждение темы:

«Петербуржец попал в реанимацию после употребления метанола»

скaльпель 10.02 12:37 [ + -6 – ]

слабак попался,срун хлещет метанол и ничего

Hиф-Hиф 10.02 13:05 [ + 4 – ]

а почему не боярышник? не духоскрепно как-то стекломоем пробавляться. а в общем похъ. сам себе злобный буратина. поделом.

ккк 10.02 13:41 [ + 2 – ]

этаж как же выпить хотелось мужику?

Тоскливый Дятел 10.02 14:07 [ + -2 – ]

Дураки есть не только среди мигрантов.

Saymon Grapes 10.02 15:38 [ + 6 – ]

Из-за таких дебилов, употребляющих стеклоочиститель не по назначению, водители вынуждены покупать не менее токсичную, а ещё и вонючую, изопропаноловую омывайку! Поэтому, таких придурков не жалко! Естественный отбор!