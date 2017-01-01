Обсуждение темы:

«В Светогорске задержали мужчину, который, схватив за шею 13-летнюю девочку, стал требовать у нее деньги»

Нивви Хуп 10.02 18:17 [ + 6 – ]

... Наводнили страну чёрными власти, мля ...

... Делают с них баснословные доходы, на свой народ - плевать ...

Изнасилуют чёрные девочку, а эти п...доры рассуждают: "Ничего, она в 13 лет уже развитая не по годам, сама этого хотела ..."

Убьют ее при этом - "тоже ничего! Бабы ещё нарожают!!!!!"

Вот и остаётся надеяться нам только на самих себя ...

... Выводы делайте сами ... Пока их за Вас (в отношении Вас и Ваших детей не сделали чёрные обезьяны ... И жополизы-комментаторы с Савушкина ...).

