В Светогорске задержали мужчину, который, схватив за шею 13-летнюю девочку, стал требовать у нее деньги
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Общество
... Наводнили страну чёрными власти, мля ...
... Делают с них баснословные доходы, на свой народ - плевать ...
Изнасилуют чёрные девочку, а эти п...доры рассуждают: "Ничего, она в 13 лет уже развитая не по годам, сама этого хотела ..."
Убьют ее при этом - "тоже ничего! Бабы ещё нарожают!!!!!"
Вот и остаётся надеяться нам только на самих себя ...
... Выводы делайте сами ... Пока их за Вас (в отношении Вас и Ваших детей не сделали чёрные обезьяны ... И жополизы-комментаторы с Савушкина ...).
АКSМ 3,14д....., тоскливый дятел, прежде чем давать комментарий про "джигита". Надо не только думать тем местом, которым сидишь, но и иногда, мозги включать Меланья наша диванная. Постарайся умишком то разжиться. Жаль что мозги не купишь. Может пряжка иль скворечник выручит?
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viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
Парень наверняка вступился за девушку и в одном был неправ - в такой ситуации надо было первым выхватывать кастет и глушить, вырубать н... в «На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»
Если ты там чесТный и порядочный - то я - Папа Римский! Тварьё вы там продажное!!! Наших дочерей чёрные насилуют, а вы им (чёрным) за похлёбку пустую жопы лижите!!!! Так что закрой... в «На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»