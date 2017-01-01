Полиция задержала двух азиатов, которые, угрожая кинжалом, вынесли выручку из мясного магазина на Просвещения
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Общество
Этим бы азиатам, ихним кинжалом, ошампурить обезьян и на зону. Чтобы до них и их сородичей дошло, что в гостях надо себя вести прилично. Гостить недолго. Лучше вообще не приезжать в гости и не гостить вообще!
... Сегодня у нас прям в "Газете" какая-то демонстрация фильма "Планета обезьян"!!!
Уже и обновлять-то тошно ...
Что Вы хотите от голодных, нищих людей. Во времена Голодных бунтов еще не такое случалось.
Тоскливая дятла, наша задача накормить голодных гостей и найти им кров.
АКSМ 3,14д....., тосккливая лже-скальпель Зоя - Меланья, кроме как ожидать, что вы будете петь оды и поклонами ниц встречать госей аульныз? Ничего больше от вас ждать не приходиться! Ведите их в свою коммуналку и обслуживайте. Что дальше? Молчу. Удалят комментарий!
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16:46, 30 января
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Парень наверняка вступился за девушку и в одном был неправ - в такой ситуации надо было первым выхватывать кастет и глушить, вырубать н... в «На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»
Если ты там чесТный и порядочный - то я - Папа Римский! Тварьё вы там продажное!!! Наших дочерей чёрные насилуют, а вы им (чёрным) за похлёбку пустую жопы лижите!!!! Так что закрой... в «На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»