Полиция задержала двух азиатов, которые, угрожая кинжалом, вынесли выручку из мясного магазина на Просвещения

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«Полиция задержала двух азиатов, которые, угрожая кинжалом, вынесли выручку из мясного магазина на Просвещения»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 18:34 [ + 6 – ]

Этим бы азиатам, ихним кинжалом, ошампурить обезьян и на зону. Чтобы до них и их сородичей дошло, что в гостях надо себя вести прилично. Гостить недолго. Лучше вообще не приезжать в гости и не гостить вообще!

Нивви Хуп 10.02 18:39 [ + 6 – ]

... Сегодня у нас прям в "Газете" какая-то демонстрация фильма "Планета обезьян"!!!

Уже и обновлять-то тошно ...

Тоскливый Дятел 10.02 18:49 [ + -6 – ]

Что Вы хотите от голодных, нищих людей. Во времена Голодных бунтов еще не такое случалось.

AКSМ 3,14d@r 10.02 18:53 [ + -5 – ]

Тоскливая дятла, наша задача накормить голодных гостей и найти им кров.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 19:03 [ + 6 – ]

АКSМ 3,14д....., тосккливая лже-скальпель Зоя - Меланья, кроме как ожидать, что вы будете петь оды и поклонами ниц встречать госей аульныз? Ничего больше от вас ждать не приходиться! Ведите их в свою коммуналку и обслуживайте. Что дальше? Молчу. Удалят комментарий!

НЕСТОР 10.02 19:59 [ + 2 – ]

дятел возьми на прокорм черножопых можешь и маму свою им предложить.