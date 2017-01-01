Арестован 49-летний мигрант, который на этой неделе ограбил салон сотовой связи в Кудрово

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«Арестован 49-летний мигрант, который на этой неделе ограбил салон сотовой связи в Кудрово»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 19:32 [ + 5 – ]

Мне интересно а гостей аульных, тоскливых дятлов АКSМ 3,14д....., когда арестуют за кражу интим товаров?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 19:36 [ + 5 – ]

И, ещё интересно "Зачем нам нужны завозы обезьян с аулов? Чтобы они криминалом здесь промышляли. Мало нам разве, едрисни, казнокрадской?

Нивви Хуп 10.02 19:51 [ + 3 – ]

... Не, ну натурально, "Планета обезьян" - все части. Сегодня - как плотину прорвало!!!! Такое ощущение, что все преступления в городе совершают мигранты!!!

... И самое прискорбное, что, судя по всему, так оно и есть!!!

НЕСТОР 10.02 19:54 [ + 3 – ]

Чурку на шашлык.