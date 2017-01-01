Арестован 49-летний мигрант, который на этой неделе ограбил салон сотовой связи в Кудрово
19:21
Тэги: задержания, арест, грабеж, ленобласть, мигранты
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Общество
Обсуждение темы:
«Арестован 49-летний мигрант, который на этой неделе ограбил салон сотовой связи в Кудрово»
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ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 19:32 [ + 5 – ]
Мне интересно а гостей аульных, тоскливых дятлов АКSМ 3,14д....., когда арестуют за кражу интим товаров?
ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 10.02 19:36 [ + 5 – ]
И, ещё интересно "Зачем нам нужны завозы обезьян с аулов? Чтобы они криминалом здесь промышляли. Мало нам разве, едрисни, казнокрадской?
Нивви Хуп 10.02 19:51 [ + 3 – ]
... Не, ну натурально, "Планета обезьян" - все части. Сегодня - как плотину прорвало!!!! Такое ощущение, что все преступления в городе совершают мигранты!!!
... Не, ну натурально, "Планета обезьян" - все части. Сегодня - как плотину прорвало!!!! Такое ощущение, что все преступления в городе совершают мигранты!!!
... И самое прискорбное, что, судя по всему, так оно и есть!!!
Всего комментариев - 5
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