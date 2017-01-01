На улице Правды 15-летний приезжий ограбил 12-летнего местного жителя

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«На улице Правды 15-летний приезжий ограбил 12-летнего местного жителя»

скaльпель 10.02 12:09 [ + -9 – ]

скорее всего сам нарвался

Тоскливый Дятел 10.02 12:12 [ + -4 – ]

Да, родители еще не научили толерантности, вот и поплатился. Надо было самому отдать: считал бы, что нищему подал.

НЕСТОР 10.02 14:05 [ + 4 – ]

Так и скажите-черножопый напал на местного жителя.Следующий раз брать с собой молоток и бить чурке по башке.

Нивви Хуп 10.02 18:23 [ + 0 – ]

... А уж опосля - скальпелюке и дятлу, а потом их (или его) ногами, ногами!!!