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В Автово угонщики покусились на "Хендэ" дамы-адвоката

11:19
Тэги: угоны, авто, кировский район, кража
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Тэги: угоны, авто, кировский район, кража
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Общество
Обсуждение темы:
«В Автово угонщики покусились на "Хендэ" дамы-адвоката»
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Ленинградец1967 10.02 13:57 [ + 6 ]

экономический кризис.люди уже не могут купить хорошую угнанную машину.перешли на корейцев.Вот оно истенное экономическое лицо страны.

Всего комментариев - 1

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