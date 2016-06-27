Полиция задержала двоих парней, которые промышляли кражами оград на Южном кладбище
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Общество
Редакция изволит толерантничать? Что то не похоже на вас!
Во ВСЕХ изданиях написано что это было два узбека каждому 22 года. Они насилуют, грабят, убивают, пьянствуют, теперь сучье до кладбищ добрались....В крематорий обоих гнид, без очереди...
Незнайка, дайте пожалуйста ссылку на ресурсы, иначе Ваше заявление голословно.
Полицейские остановили неподалеку от кладбища «Жигули», на крыше которого была прикреплена часть пропавшей ограды. Также десятки пропавших ограждений были в самой легковушке.
В салоне машины находились 22-летние уроженцы Узбекистана, учащиеся технических колледжей Петербурга. С начала февраля злоумышленники сняли ограды примерно с 200 могил. Часть медных ограждений, по-видимому, уже была сдана в пункт приема цветных металлов.
Незнайка, спасибо большое! Только пожалуйста, будьте вежливы.
Незнайка! Я пытался, но нигде не нашел эту информацию. Может быть Вы все-таки заведомо ложные сведения предоставили. Будьте любезны, уточните пожалуйста.
Держи, полудурок ольгинский.....
10.02.2017 08:21
Воров, разворотивших более 200 оград на Южном кладбище, задержала полиция....
...В салоне легковушки находились двое молодых людей, 22-х лет, уроженцы Узбекистана, ныне российские граждане. Парни — учащиеся технических колледжей Петербурга.
http://www.fontanka.ru/2017/02/09/152/
Кто там к вежливости взывает? Дерьмо ольгинское?
перебьёшься. беги на кухню. скоро ужин. тебе кирзухи навалят в собачью миску.
Зачем Вы так грубо? Все равно, ничего не нашел. Вы можете прислать ссылку, чтобы по ней щелкнуть и пройти.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
Парень наверняка вступился за девушку и в одном был неправ - в такой ситуации надо было первым выхватывать кастет и глушить, вырубать н... в «На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»
Если ты там чесТный и порядочный - то я - Папа Римский! Тварьё вы там продажное!!! Наших дочерей чёрные насилуют, а вы им (чёрным) за похлёбку пустую жопы лижите!!!! Так что закрой... в «На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»