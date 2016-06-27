Полиция задержала двоих парней, которые промышляли кражами оград на Южном кладбище

Свою преступную деятельность юноши вели с октября по февраль.

Обсуждение темы:

«Полиция задержала двоих парней, которые промышляли кражами оград на Южном кладбище»

Тоскливый Дятел 10.02 11:58 [ + -3 – ]

Молодые тунеядцы, почему их в армию до сих пор не призвали?

НЕСТОР 10.02 14:07 [ + 2 – ]

Этим промыслом занимаются чурки.

Неzнайка. 10.02 14:10 [ + 6 – ]

Редакция изволит толерантничать? Что то не похоже на вас!

Во ВСЕХ изданиях написано что это было два узбека каждому 22 года. Они насилуют, грабят, убивают, пьянствуют, теперь сучье до кладбищ добрались....В крематорий обоих гнид, без очереди...

Тоскливый Дятел 10.02 14:18 [ + -6 – ]

Незнайка, дайте пожалуйста ссылку на ресурсы, иначе Ваше заявление голословно.

Неzнайка. 10.02 15:24 [ + 7 – ]

10.02 14:18

пшел на х..й, сам найди в новостях Петербурга!

Неzнайка. 10.02 15:26 [ + 5 – ]

Полицейские остановили неподалеку от кладбища «Жигули», на крыше которого была прикреплена часть пропавшей ограды. Также десятки пропавших ограждений были в самой легковушке.

В салоне машины находились 22-летние уроженцы Узбекистана, учащиеся технических колледжей Петербурга. С начала февраля злоумышленники сняли ограды примерно с 200 могил. Часть медных ограждений, по-видимому, уже была сдана в пункт приема цветных металлов.







Тоскливый Дятел 10.02 16:01 [ + -4 – ]

Незнайка, спасибо большое! Только пожалуйста, будьте вежливы.

Тоскливый Дятел 10.02 16:17 [ + -4 – ]

Незнайка! Я пытался, но нигде не нашел эту информацию. Может быть Вы все-таки заведомо ложные сведения предоставили. Будьте любезны, уточните пожалуйста.

Ужас ольгинских тварей 10.02 16:25 [ + 6 – ]

Держи, полудурок ольгинский.....



10.02.2017 08:21

Воров, разворотивших более 200 оград на Южном кладбище, задержала полиция....



...В салоне легковушки находились двое молодых людей, 22-х лет, уроженцы Узбекистана, ныне российские граждане. Парни — учащиеся технических колледжей Петербурга.



http://www.fontanka.ru/2017/02/09/152/



Ужас ольгинских тварей 10.02 16:28 [ + 6 – ]

Кто там к вежливости взывает? Дерьмо ольгинское?

перебьёшься. беги на кухню. скоро ужин. тебе кирзухи навалят в собачью миску.

Тоскливый Дятел 10.02 16:59 [ + -4 – ]

Зачем Вы так грубо? Все равно, ничего не нашел. Вы можете прислать ссылку, чтобы по ней щелкнуть и пройти.

lazzi 10.02 18:57 [ + 3 – ]

Задержанных чурок повесить на кладбищенской ограде.