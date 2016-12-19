Россияне признали Пулково лучшим аэропортом страны

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Обсуждение темы:

«Россияне признали Пулково лучшим аэропортом страны»

Milord 10.02 15:22 [ + 1 – ]

Сколько раз летал из "Пулково", ну вот не верю!

Тоскливый Дятел 10.02 16:03 [ + 0 – ]

Просто они лучшего ничего не видели, поэтому и радуются.