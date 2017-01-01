Отважный сотрудник гипермаркета на Пулковском спас чужой "Лексус" от угона (фото)

Злоумышленник ударил мужчину по лицу, а затем ретировался.

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Обсуждение темы:

«Отважный сотрудник гипермаркета на Пулковском спас чужой "Лексус" от угона (фото)»

Тоскливый Дятел 10.02 11:51 [ + 1 – ]

Навряд ли владелец Лексуса или администрация это справедливо оценят.

скaльпель 10.02 12:47 [ + -4 – ]

Так должен поступать каждый!!!

НЕСТОР 10.02 14:10 [ + 3 – ]

Идиот полнейший-получил бы под ребро и что???