Лжекоммунальщики оставили 90-летнюю петербурженку без сбережений
10:52
Тэги: кража, деньги, мошенничество, красносельский район
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«Лжекоммунальщики оставили 90-летнюю петербурженку без сбережений»
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Мне видится такая версия: добрая бабушка продала внуку квартиру, условившись, что ей там позволят дожить до конца своих дней. Пошла родственникам навстречу, чтобы потом избавить их от хлопот с оформлением наследства. А после сделки внук посчитал, что бабу... в «Приставы помогли молодой семье выселить 80-летнюю бабушку из квартиры, которую старушка продала внуку, но съезжать не собиралась»
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Если ты там чесТный и порядочный - то я - Папа Римский! Тварьё вы там продажное!!! Наших дочерей чёрные насилуют, а вы им (чёрным) за похлёбку пустую жопы лижите!!!! Так что закрой... в «На севере Петербурга разъяренный азиат воткнул нож в грудь незнакомого парня»
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