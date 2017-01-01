Обсуждение темы:

«Двухлетняя девочка покалечилась, упав в лестничный пролет в доме на Пушкинской»

Северное сияние 10.02 15:31 [ + 0 – ]

Малышка..(((

Может мне кто-то объяснить, по какой причине взрослые люди не обращают внимания на очевидные опасности для малолетних детей? Ты же там живёшь!!!!!!

Про ЖКХ нет слов пока..

Выкарабкивайся, девчушка. Травмы тяжелые, но, надеюсь переживешь.