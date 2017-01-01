Школьник-пешеход попал в реанимацию после ДТП на "зебре" Партизана Германа

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Обсуждение темы:

«Школьник-пешеход попал в реанимацию после ДТП на "зебре" Партизана Германа»

Hиф-Hиф 10.02 10:13 [ + 2 – ]

потсан не убедился в безопасности перехода и т.о. нарушил п.4.5 ПДД. И еще 100 пудов был без светоотражающих элементов. Поделом. Туда ему и дорога.

apostol13 10.02 11:38 [ + 0 – ]

Он случайно не в "Беги или умри" играл? Говорят нынче популярно.