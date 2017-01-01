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«В Петергофе репетитор развращал 12-летнюю ученицу»

На месте репетитора я обратился бы в суд с иском о защите чести и достоинства. Уже надоели эти голословные, лживые обвинения. В чем конкретно состояло развращение и на основании каких данных о нм стало известно? Мама через веб-камеру наблюдала?