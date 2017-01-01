В Карелии появится ледяной Исаакиевский собор

Его строят петербургские скульпторы в горном парке "Рускеала".

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Обсуждение темы:

«В Карелии появится ледяной Исаакиевский собор»

Историк 09.02 17:58 [ + 4 – ]

Ледяной Исакий тоже попам передадим?!

AКSМ 3,14d@r 09.02 18:05 [ + -2 – ]

Надо нашу гордость ещё со льда сделать, уважаемого Милонова. Без него собор будет тоскливо глядеться.

Пешеход)) 09.02 18:28 [ + 5 – ]

милонова из жёлтого льда надо делать. Для аутентичности.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 09.02 19:33 [ + 3 – ]

Предлагаю Милоновской ледяной статуе, воткнуть в одно место морковку. Что все знали - бывших не бывает! Пусть "радует"