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В Карелии появится ледяной Исаакиевский собор

17:41, 9 февраля
Тэги: строительство, Исаакиевский собор, карелия
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Тэги: строительство, Исаакиевский собор, карелия
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Общество
Обсуждение темы:
«В Карелии появится ледяной Исаакиевский собор»
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Историк 09.02 17:58 [ + 4 ]

Ледяной Исакий тоже попам передадим?!

AКSМ 3,14d@r 09.02 18:05 [ + -2 ]

Надо нашу гордость ещё со льда сделать, уважаемого Милонова. Без него собор будет тоскливо глядеться.

Пешеход)) 09.02 18:28 [ + 5 ]

милонова из жёлтого льда надо делать. Для аутентичности.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 09.02 19:33 [ + 3 ]

Предлагаю Милоновской ледяной статуе, воткнуть в одно место морковку. Что все знали - бывших не бывает! Пусть "радует"

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 09.02 19:35 [ + 3 ]

окончание.... Пусть радует взор едристов, по партии морковка сия!

Всего комментариев - 5

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