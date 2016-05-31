Петербуржцы за январь за коммунальные услуги заплатят на 4% больше, чем месяцем ранее

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«Петербуржцы за январь за коммунальные услуги заплатят на 4% больше, чем месяцем ранее»

Всезнайка 09.02 17:23 [ + 9 – ]

Твари ненасытные...когда же вы подохните скоты???

AКSМ 3,14d@r 09.02 17:53 [ + -8 – ]

Я не заморачиваюсь. Всегда всё оплачу пукогейкой. Вот так то. Надо не ныть и сетовать, а работать и платить. Сумма 4% пустяковая.

Историк 09.02 17:59 [ + 8 – ]

Жду скидку на потепление ненасытные твари!

НЕСТОР 09.02 19:26 [ + 3 – ]

крым няш, сирия няш,лугандоншина няш-вот и платите.

Bloempje 09.02 19:34 [ + 2 – ]

Как всё по-мелкому население раскулачивают!

В след. месяце надо в комм. услуги еще новенькую графу добавить - "попикам"! Извольте святую десятинку "попикам" отстегнуть, господа завсегда обиженные!!!!

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 09.02 19:48 [ + 4 – ]

Пока не скинем этих упырей путино-едрисьих - всё время нас будут обирать, грабить и облагать всякими придуманными ПЖиВ налогами! Надо думать, как нам избавиться от узурпаторской власти!?

Волк Лисыч 09.02 19:49 [ + 3 – ]

Совсем охренели, опять кому-то занести нужно? В январе было только 3 холодных дня - с 3 по 5 число! Новый год встречали +5 и после 5 января погода стояла не зимняя!!! Дурят нас 3,1 доры, им уже дома на Приморском шоссе в падлу, теперь им в финке подавай хоромы!

Волк Лисыч 09.02 19:49 [ + 3 – ]

Совсем охренели, опять кому-то занести нужно? В январе было только 3 холодных дня - с 3 по 5 число! Новый год встречали +5 и после 5 января погода стояла не зимняя!!! Дурят нас 3,1 доры, им уже дома на Приморском шоссе в падлу, теперь им в финке подавай хоромы!

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 09.02 20:42 [ + -2 – ]

Ааа, понятно, то есть квитанция за январь должна была придти на 2,04% больше, но начисление не вписали, теперь в феврале платим с доп надбавкой за январь.