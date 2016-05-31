Петербуржцы за январь за коммунальные услуги заплатят на 4% больше, чем месяцем ранее
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Общество
Я не заморачиваюсь. Всегда всё оплачу пукогейкой. Вот так то. Надо не ныть и сетовать, а работать и платить. Сумма 4% пустяковая.
Как всё по-мелкому население раскулачивают!
В след. месяце надо в комм. услуги еще новенькую графу добавить - "попикам"! Извольте святую десятинку "попикам" отстегнуть, господа завсегда обиженные!!!!
Пока не скинем этих упырей путино-едрисьих - всё время нас будут обирать, грабить и облагать всякими придуманными ПЖиВ налогами! Надо думать, как нам избавиться от узурпаторской власти!?
Совсем охренели, опять кому-то занести нужно? В январе было только 3 холодных дня - с 3 по 5 число! Новый год встречали +5 и после 5 января погода стояла не зимняя!!! Дурят нас 3,1 доры, им уже дома на Приморском шоссе в падлу, теперь им в финке подавай хоромы!
Совсем охренели, опять кому-то занести нужно? В январе было только 3 холодных дня - с 3 по 5 число! Новый год встречали +5 и после 5 января погода стояла не зимняя!!! Дурят нас 3,1 доры, им уже дома на Приморском шоссе в падлу, теперь им в финке подавай хоромы!
Ааа, понятно, то есть квитанция за январь должна была придти на 2,04% больше, но начисление не вписали, теперь в феврале платим с доп надбавкой за январь.
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16:46, 30 января
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