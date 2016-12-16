Петербурженка погибла, пытаясь потушить мусор в парадной на Ленинском
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Общество
Нда....пожар был незначительным,а женщина погибла...стоило ли вообще тушить чего- то,если оно не у твоей двери???Проще было пожарных вызвать...И вообще чем она тушила?Руками что ли?Взять надо было здоровое ведро воды или большую кастрюлю и вылить..А если честно,то того кто курит на лестнице надо хорошенько отметелить...наверняка был окурок плохо потушенный...Найти, чей окурок и посадить его в клетку за непредумышленное убийство...может поумнеет и бросит курить.
Из написанного я вообще ничего не понял.Как можно сгореть заживо в открытом помещении?Она перед тем как тушила ванну с бензином принимала?Или что?Жуткая и глупая смерть
Ничего удивительного что огонь мог перекинуться на женщину, если оная тушила в лосинах и блузке с длинным рукавом из синтетики. К открытому огню надо подходить в тканях из хб или льняные. А если еще обесцвеченные волосы перекистью водорода - шансов вообще никаких.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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